AstroSamantha risponderà dallo spazio agli allievi dell'IC Tolfa: sabato mattina il contatto - Terzo Binario News

Il giorno del contatto è arrivato: sabato i ragazzi dell’Istituto comprensivo Tolfa dialogheranno con AstroSamantha da ieri salita a bordo della stazione spaziale dove, coi suoi colleghi astronauti, resterà per sei mesi con lo scopo di studiare gli effetti della vita nello spazio sul corpo umano.

L’Istituto Comprensivo Tolfa è una scuola che copre gli ordini dall’infanzia alla secondaria di primo grado articolata su 5 plessi tra i paesi di Allumiere e Tolfa con la frazione costiera di Santa Severa Nord.

Durante il corrente anno scolastico in tutte le classi numerosi progetti sono stati svolti a corredo dell’evento che porterà gli studenti del nostro istituto a porre domande direttamente all’astronauta ESA di nazionalità italiana Samantha Cristoforetti durante la sua seconda missione nello spazio, denominata “Minerva”, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

Il contatto ARISS (Amateur Radio on International Space Station) tra l’istituto e la ISS sarà per via diretta, cioè con apparati Radioamatoriali montati proprio nella scuola di Tolfa, e condotto dai radioamatori dell’ARI e di AMSAT Italia che fanno parte dell’organizzazione internazionale ARISS che, da oltre 20 anni, gestisce insieme alle agenzie spaziali, attività educative come i contatti radio tra studenti delle scuole di tutto il mondo e gli equipaggi della Stazione Spaziale Internazionale.

ll contatto ARISS via radio è programmato per Sabato 30 aprile alle ore 10:35. L’evento sarà in diretta su YouTube al link: https://youtu.be/JKlOwjvTpt8