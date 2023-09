Astrofili Palidoro: scoperto un particolare sistema di stelle binario nella costellazione dell'Auriga • Terzo Binario News

Trovato sistema binario molto particolare a poco più di 23.000 anni luce da noi nella costellazione dell’Auriga!

Generalmente le coppie di stelle seguono orbite circolari perché raggiungono equilibrio gravitazionale e le loro orbite si modellano opportunamente. Nel caso di 2MASS J05592237+4823439 (questo il nome da catalogo) si tratta di un sistema binario con orbite eccentriche (orbite ellittiche) le cui componenti impiegano circa 5 giorni e 8 ore a completare una rivoluzione. Questa caratteristica ci suggerisce che si tratterebbe di un sistema binario instabile, infatti ci aspettiamo che le due stelle non sono certamente simili e che esse probabilmente non sono nate insieme. Questa coppia stellare potrebbe essersi formata successivamente ad un espulsione gravitazionale di una terza stella o viceversa in seguito ad un impatto violentissimo. Il sistema di stelle binario è stato trovato grazie alle osservazioni condotte dall’Osservatorio del Monte Palomar congiunte con le osservazioni del telescopio spaziale TESS e con le osservazioni della survey ASAS-SN in Cile.

Nei prossimi mesi si cercherà di capire meglio su come sono fatte le due stelle componenti e la scoperta effettuata da Giuseppe Conzo e Mara Moriconi del Gruppo Asttrofili Palidoro è certificata dall’AAVSO al seguente link https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=2388115

