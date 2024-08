Assunzioni per il Giubileo, Cgil: "Da Ama scelte non condivise e inadeguate" • Terzo Binario News

“Il management di Ama anche sulle assunzioni per il Giubileo riesce a prendere scelte non condivise e inadeguate. Ancora una volta assistiamo all’ennesima decisione che riguarda il personale presa senza alcun confronto con le organizzazioni sindacali. Un metodo che l’azienda fatica a superare, ripercorrendo errori del passato e dimostrando, come abbiamo detto più volte, che, con questo management, i protocolli sulle relazioni industriali, come quello sottoscritto a marzo, abbiano un valore prossimo allo zero”. Questo quanto indicato in una nota da Cgil Roma e Lazio e Fp Cgil Roma.

“Da tempo, anche con note scritte, abbiamo sollecitato l’Azienda per un confronto complessivo su come ci si appresta ad affrontare il Giubileo, chiedendo di parlare dei part time involontari oggi in servizio, di come valorizzare ed utilizzare al meglio gli attuali secondi livello, di come incentivare il personale e di come dare risposte concrete sul tema del lavoro agile che interessa quasi mille amministrativi che lavorano in Ama”.

“In questi mesi solo silenzi o interlocuzioni limitate ad argomenti contingenti A pochi mesi dall’avvio del Giubileo, malgrado le richieste di incontro effettuate da ultimo a maggio, l’Azienda ha preferito ritardare l’apertura del tavolo sindacale precostituendo percorsi unilaterali, andando anche in contrasto con l’accordo sottoscritto da Roma Capitale, socio unico, con CGIL CISL e UIL con cui il Campidoglio s’impegna nel superare la precarietà nel Comune di Roma, a partire dal proprio personale, quello delle società partecipate e degli appalti, infatti il concorso bandito da Ama è per posizioni a tempo determinato, in piena contrarietà con le scelte capitoline”.

“Riteniamo fermamente che non si possa pensare di affrontare il Giubileo con la precarietà, occorre, invece, una visione d’insieme per un vero piano di assunzioni con cui valorizzare le lavoratrici e i lavoratori, che già operano per far funzionare la città. Ama, se non sospende le decisioni unilaterali, compreso l’eventuale ricorso ad esternalizzazioni e non riattiva corrette relazioni industriali ascoltando chi rappresenta i lavoratori si avvierà verso un disastro annunciato proprio in concomitanza con l’evento giubilare che porrà la città ancora di più al centro dell’attenzione di tutto il mondo”.