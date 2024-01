Assorienta all'alberghiero Di Vittorio di Ladispoli • Terzo Binario News

Due nuovi appuntamenti nell’ambito delle attività di orientamento in uscita che si stanno svolgendo presso l’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” di Ladispoli: sono quelli che hanno visto il coordinamento di Assorienta, l’Associazione degli Orientatori italiani che da sempre pone al centro delle proprie attività la funzione strategica e la cultura dell’orientamento come strumento necessario per facilitare l’inserimento degli allievi nel mondo del lavoro.

“Due le aree al centro degli incontri del 16 e 18 gennaio 2024: – ha spiegato il Prof. Massimo Cerrocchi, Docente di Topografia e Disegno Tecnico e Tutor per l’Orientamento dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio”– le Facoltà universitarie e le carriere medico-sanitarie. Si tratta del terzo incontro, dopo quello relativo alle professioni militari, che si è svolto prima della pausa natalizia”. A descrivere agli studenti dell’Istituto “Giuseppe Di Vittorio” le modalità di accesso ma anche l’organizzazione e le caratteristiche del mondo accademico e delle carriere legate al settore medico sono state Laura Mancuso e Marisa Russo dell’Associazione Assorienta. Un’occasione imperdibile per cominciare a pianificare e progettare il proprio futuro sulla base di informazioni indispensabili: basti pensare che uno studente del quinto anno che desideri intraprendere una professione medico-sanitaria deve prepararsi a sostenere un test d’ammissione già in questi mesi. “Non sapevo neanche che cosa fossero i Tolc – ha commentato un’allieva – e neppure gli OFA o i CFU. E’ un lessico del tutto nuovo per noi ma è importantissimo aver cominciato a conoscerlo e ad acquisire gli strumenti necessari per orientarsi nel mondo che ci aspetta dopo il diploma”. E all’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” il cammino proseguirà proprio su questa strada con ulteriori iniziative che si svolgeranno in presenza e a distanza allo scopo di aiutare gli studenti a scoprire le proprie vocazioni e a scegliere consapevolmente la strada del futuro.