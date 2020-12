Assistenza a persona obesa: intervento dei Vigili del fuoco - Terzo Binario News

I vigili del fuoco – lunedì 28 dicembre – sono intervenuti alle 9,30 in via Camilla, a Roma, su richiesta del 118 per assistenza a persona obesa.

I pompieri hanno messo in atto le manovre Saf e l’utilizzo dell’autoscala (AS/12) in modo da poter estrarre dalla propria abitazione il degente e affidarlo al personale sanitario. Lo stesso ha provveduto a trasportarlo all’ospedale più vicino.

Sul posto le squadre Saf (Speleo alpino fluviale) e 3/A.