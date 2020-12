Albero caduto in via Stern: ferito 61enne - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Un albero è caduto in via Raffaele Stern, all’altezza del civico 3, intorno alle 12 di lunedì 28 dicembre. Un uomo di 61 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli. Secondo quanto riferito dal 118, ha riportato la frattura scomposta degli arti superiori.

Sul posto i Vigili del fuoco della squadra di Prati, il personale medico e la Polizia locale del Gruppo II Parioli.

Rino Fabiano, assessore all’Ambiente nel Municipio II, ha commentato: “Ormai , considerati i 13 anni di mancata cura, le continue sollecitazioni di eventi atmosferici degli ultimi anni (neve, vento forte, bombe d’acqua ) e il numero che ammonta solo da noi a 30mila alberi in strada, il rischio per l’incolumità dei nostri concittadini è elevatissimo. Purtroppo le azioni di denuncia del Municipio II e del sottoscritto non hanno sortito effetti. Lavori di alleggerimento e cura delle alberate se ne vedono pochi. L’Ufficio Giardini è senza uomini e mezzi e le fantomatiche ditte del mega appalto sulle alberate di Roma, tanto sbandierato dalla sindaca, non si vedono. Mi auguro che la persona investita questa mattina non abbia avuto lesioni gravi”.