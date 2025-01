Incidente sulla A12, due feriti con autostrada chiusa e code fra Cerveteri e Santa Severa • Terzo Binario News

Lo scontro al km 40, sul posto Vigili del Fuoco, ambulanze Polstrada e mezzi della società Autostrade per l’Italia; il trasporto all’ospedale San Paolo di Civitavecchia

Intorno alle 15 si è verificato un incidente all’altezza del km 40 direzione Nord. Due auto si sono ribaltate dopo essere entrate in collisione.

All’arrivo dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia i feriti erano già in ambulanza, diretti al San Paolo di Civitavecchia apparentemente in condizioni non gravi.

Bloccato il traffico per consentire ai pompieri la messa in sicurezza di veicoli e della strada.

Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi.

Autostrade per l’Italia – che ha disposto la chiusura momentanea dell’arteria, segnala una coda di 4 km pertanto si consiglia di percorrere l’Aurelia ed entrare in A12 a Santa Severa verso Roma e uscire a Cerveteri-Ladispoli verso Civitavecchia.