Asili nido di Civitavecchia: dal 4 gennaio aperte le iscrizioni al prossimo anno scolastico - Terzo Binario News

L’Ufficio Pubblica Istruzione rende noto che, dal 4/01/2022 fino alle ore 20.00 del 28/01/2022, sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia Comunale “I Bambini di Beslan” in Via dell’Immacolata snc, per l’a.s. 2022/2023, per un totale di n. 25 posti , di cui:

– n. 11 riservati alla sezione a tempo ridotto con orario 8.00 – 13.00;

– n. 14 riservati alle 2 sezioni a tempo prolungato con orario 8.00 – 15.30 (dal 1/10/2022 al 8/06/2023).

Si rammenta che è possibile presentare la domanda di iscrizione presso una sola delle scuole dell’infanzia presenti sul territorio, compresa quella comunale.

Per quanto riguarda i criteri di ammissione e relativi punteggi, si rimanda all’allegato AVVISO PUBBLICO.

Le istanze potranno essere presentate da genitore, tutrice/tutore, affidataria/affidatario, esclusivamente on-line compilando il modulo disponibile al seguente link:

https://comunecivitavecchia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=SSC_009

Si consiglia di non effettuare la domanda in prossimità della scadenza del bando.

La procedura, il cui accesso è consentito solo tramite SPID, permette di salvare i dati in fase di compilazione ed anche di sospendere la domanda temporaneamente.

L’istanza sarà valida solo se si termina la procedura con l’inoltro finale, a seguito del quale sarà rilasciata dal sistema una ricevuta di “avvenuto inoltro”.

Entro il termine di presentazione delle domande l’applicazione consente di richiedere l’apertura della domanda già presentata per modificare o integrare i dati inseriti.

NON SARANNO CONSIDERATE VALIDE LE ISTANZE DI ISCRIZIONE PERVENUTE CON MODALITA’ DIVERSE DA QUELLE PREVISTE DALL’AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.D. 4495/2021.

In caso di impossibilità a provvedere alla compilazione online, gli interessati potranno contattare i numeri: 0766 590563 – 3290088576 (l’assistenza telefonica sarà garantita da lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 13,00 e il martedì e il giovedì anche dalle 15,30 alle 17,00).

L’assistenza alla compilazione on line potrà essere richiesta all’interno della procedura on line.

L’ultimo giorno utile all’invio delle domande, il 28/01/2022, si garantirà l’assistenza dalle ore 10,00 fino alle ore 12,00.

Le graduatorie saranno approvate entro il giorno 25/02/2022.

Gli interessati potranno consultarle sul sito www.comune.civitavecchia.it.

Nel rispetto della normativa in materia di protezione dati, le graduatorie saranno formulate in maniera anonima riportando i numeri di Protocollo Generale dell’istanza di iscrizione.