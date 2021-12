Osservatorio Ambientale, Tidei incalza Tedesco: "Da convocare, finanziamenti bloccati" - Terzo Binario News

Nella giornata odierna, il Sindaco di Santa Marinella, Avv. Pietro Tidei ha indirizzato una missiva al primo cittadino di Civitavecchia, per conoscenza a tutti i Sindaci aderenti all’Osservatorio Ambientale, per richiedere con urgenza la convocazione dell’assemblea del consorzio.

L’atto si rende necessario per poter quanto prima nominare le cariche all’interno dell’organismo e poter quindi approvare i primi progetti a favore dell’ambiente e della salute del territorio, progetti per i quali i finanziamenti sono già disponibili ma bloccati a causa dell’inerzia di questi anni.

Il testo della lettera: “Caro Sindaco, dopo la sofferta approvazione relativa al reingresso del Comune di Civitavecchia nell’Osservatorio Ambientale, ti sarei grato se volessi convocare con urgenza l’assemblea del consorzio ai sensi dell’art. 9 dello statuto vigente. La necessità di questa sollecitazione nasce dall’esigenza di sbloccare i finanziamenti giacenti presso Enel da molti anni che per quanto di mia conoscenza ammontano a circa 5 Min. di euro. Mi preme anche sottolineare che in quella occasione dovremmo provvedere alla nomina del Presidente dell’assemblea e successivamente alla nomina degli organi (C.d.A., Pres. C.d.A., Responsabile Tecnico/Scientifico — Direttore e l’organo di revisione economico fianziario). In attesa di ricevere quanto prima la data della convocazione ti porgo i miei più cordiali saluti”.

IL SINDACO Avv. Pietro Tidei