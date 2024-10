Ascensorista morto vicino Fontana di Trevi, feriti altri due • Terzo Binario News

La sala operativa del comando di Roma ha inviato in Via delle Vergini n.18 la squadra VF 1/A della Centrale, il nucleo SAF, il carro sollevamenti ed il funzionario di guardia per un intervento di soccorso di tre operai che stavano facendo una manutenzione straordinaria di un ascensore all’interno di un condominio.

Per cause ancora da accertare, durante le operazioni sull’impianto e sulla cabina, rimanevano coinvolti accidentalmente, tutti e tre.

Durante le operazione di soccorso, alquanto difficoltose da parte del personale VF, un operaio purtroppo è stato rinvenuto deceduto, mentre un altro è stato recuperato e affidato alle cure dei sanitari del 118 per il trasporto in ospedale in codice rosso mentre il terzo operaio è stato trasportato in codice giallo sempre al pronto soccorso.

Sul posto la Polizia, la Municipale e gli enti preposti, Spresal, Asl e i sanitari del 118