Ascani, Pd: "Bene l'orario ampliato della biblioteca, ora il Comune reperisca spazi adeguati per lo studio on line" - Terzo Binario News

Il consigliere del Pd Federico Ascani constata con soddisfazione che ha raggiunto un primo obiettivo la sua mozione presentata al consiglio comunale di Ladispoli l’11 novembre scorso riguardo l’ampliamento dell’’offerta oraria della biblioteca pubblica.

“Con soddisfazione – scrive in una nota -, arrivano i nuovi orari di apertura della biblioteca “Peppino Impastato”. A partire dal 17 gennaio 2022, sono dal lunedì al giovedì 9-14/15-18 e venerdì 9-14”.



“Bene – continua Ascani -. Ora credo sia utile e giusto, visto che la mia mozione è stata votata all’unanimità dei presenti al consiglio comunale, di dare seguito alla stessa. Infatti oltre all’ampliamento orario si chiedeva di aprire locali e aree appartenenti al patrimonio immobiliare comunale, al fine di destinarli agli studenti e agli universitari che necessitano di un luogo di studio, di potenziare l’accesso ad internet nei luoghi pubblici adibiti a biblioteca e/o aula studio, di mettere a disposizione della popolazione studentesca i supporti digitali necessari allo svolgimento di DAD e/o DDI nei luoghi predisposti, e di supportare le associazioni e le organizzazioni giovanili che si occupano di apertura e gestione di luoghi adibiti a biblioteca e aula studio”.



“Considerato che la persistente situazione epidemiologica ha portato alla incertezza della fruizione constante di scuole ed università e al ricorso dello strumento della didattica a distanza – ricorda il consigliere -. Considerato che il nostro territorio è interessato dal fenomeno del pendolarismo studentesco, e che la persistente situazione epidemiologica comporta una maggiore presenza dei componenti del nucleo familiare in casa (sia per smart working sia per il ricorso alla DAD), rendendo difficoltoso lo studio; tenuto conto che la forzata permanenza in casa dei membri del nucleo familiare potrebbe, in alcuni casi, accrescere le situazioni di fragilità e violenza, penalizzando lo/la studente/ssa nel suo processo di emancipazione, che non tutti i nuclei familiari hanno i mezzi necessari al fine di assicurare il pieno svolgimento della DAD o della didattica digitale integrata (DDI)”.



“Tenuto conto di tutto ciò – conclude – ho considerato con questa mozione di proporre e poi di impegnare grazie al voto unanime degli altri consiglieri, l’amministrazione comunale, con l’unico fine di portare un contributo, sempre propositivo, per il bene della nostra amata Ladispoli, con un occhio di riguardo al nostro futuro, ai nostri giovani!”

