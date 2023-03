Arte e tradizioni cittadine, il sindaco di Civitavecchia nomina Ombretta Del Monte delegata • Terzo Binario News

Su indicazione dell’assessore alla Cultura Simona Galizia, il sindaco ha nominato la nostra concittadina Ombretta del Monte Delegata ai “Valori dell’arte e delle tradizioni cittadine”, da sempre impegnata culturalmente e artisticamente con eventi di spessore a livello internazionale.

«Sono felice di ricevere questa delega» ha dichiarato Ombretta del Monte, «i valori dell’arte e delle tradizioni cittadine vanno preservati e conservati come beni del patrimonio immateriale per implementare i beni culturali materiali. Ogni cittadino dovrebbe essere educato all’arte e alla bellezza per sviluppare senso critico e soprattutto di appartenenza alla memoria storica. Credo che, insieme anche all’assessore alla Cultura Galizia, si possa concretizzare un percorso di valorizzazione del territorio».