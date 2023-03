Congedo mestruale, il liceo classico Guglielmotti di Civitavecchia dice sì • Terzo Binario News

La Rete degli Studenti Medi: “Grande passo in avanti”

“Venerdì 3 marzo 2023 è stata approvata la misura del congedo mestruale al Liceo Padre Alberto Guglielmotti di Civitavecchia.

Si tratta del secondo liceo del Lazio, dopo il Pilo Albertelli di Roma, e di uno dei primi tutta Italia.

Alle studentesse dell’Istituto saranno concessi 2 giorni di assenza giustificata e non concorrenti al calcolo annuo, per patologie legate al ciclo mestruale.

Vulvodinia, dismenorrea, endometriosi e ovaio policistico saranno i disturbi con i quali, previa presentazione di certificato medico di cui si richiede il rinnovo annuale, le studentesse potranno usufruire del congedo.

“Questa misura è un grande passo avanti nel riconoscimento di patologie molto spesso non legittimate a livello istituzionale, ed è importante per abbattere il tabù che ancora esiste per quanto riguarda il ciclo mestruale – dichiara la Rete degli Studenti Medi- Pensiamo che approvare il congedo mestruale a scuola significhi rendere gli istituti più inclusivi, ed è per questo chiediamo che venga approvato in tutta Italia.”