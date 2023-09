Pieno di firme sul Salario minimo, nuovo banchetto in Piazza Marescotti del Pd Ladispoli • Terzo Binario News

Continua la raccolta firme da parte del Partito Democratico di Ladispoli per sostenere la Proposta di Legge “Salario Minimo” e per ribadire la necessità di una retribuzione più giusta, fissata dalle norme.

Il Circolo “Luciano Colibazzi”, dopo l’importante risultato ottenuto la domenica scorsa, infatti, invita i cittadini che non l’avessero ancora fatto ad effettuare la sottoscrizione domenica prossima, 17 settembre 2023, sempre in Piazza Martini Marescotti.

Aderendo alla campagna di raccolta firme indetta dal Partito Democratico, la sezione sarà nuovamente operativa con un proprio gazebo, dalle ore 10 alle ore 13, ubicato sotto i portici all’altezza del numero civico 15 per chiamare a raccolta tutti coloro che intendono portare avanti una battaglia di civiltà.

Presentata da Partito Democratico, Sinistra Italiana, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi, Azione e Più Europa la proposta di legge stabilisce un salario minimo garantito di 9 euro l’ora, a cui va aggiunta tredicesima, quattordicesima, ferie pagate e TFR.

Continuamente violato in Italia, il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro, che assicuri una vita dignitosa per se stessi e per la propria famiglia, è un diritto garantito dalla nostra Costituzione, all’articolo 36.

Partecipare e firmare dunque non sono solo un’opportunità di progresso ma soprattutto il salvaguardare la dignità umana dando modo a essa stessa di potersi sviluppare pienamente.

Partito Democratico Ladispoli