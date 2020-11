Arriva il ponte sullo Zambra a Cerveteri - Terzo Binario News

Approvazione in Giunta, arriva un finanziamento da 400mila euro dalla Regione

Dalla giunta Pascucci arriva una novità: il ponte sul fosso Zambra.

Il governo di Cerveteri ha dato il via libera all’opera, che ha ottenuto un finanziamento di 400mila euro.

La novità è importante non tanto per l’opera in sé, quanto per il fatto che le due sponde insistono su terreni di soggetti privati e questo aspetto ha sempre rappresentato un ostacolo alla nascita del collegamento.

“La data di giovedì 12 novembre 2020 sarà ricordata come una giornata storica per la nostra Cerveteri. Abbiamo infatti dato il via a un progetto strategico che cambierà il volto di Campo di Mare con ricadute importantissime su tutta la città. Con la delibera di Giunta n 127 – ha dichiarato il sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – è stato approvato il progetto per la realizzazione di un ponte sul fiume Zambra all’altezza della foce e di una pista ciclopedonale, che consentiranno di rendere accessibile il tratto di costa nord (noto come “gli scoglietti”) a tutti i cittadini e i turisti, per la prima volta nella storia della nostra città.”

“L’opera ha un costo di oltre un milione di euro, ma la prima parte del progetto, quella relativa alla realizzazione del ponte, è già finanziata con 400.000 euro ottenuti dalla Regione Lazio e 200.000 euro di compartecipazione del Comune di Cerveteri. E anche questa è un’altra piccola rivoluzione: annunciamo alla città un’opera, sul cui finanziamento abbiamo già lavorato e che verrà cantierata per certo e in tempi brevi. Grazie a questo nuovo accesso – ha proseguito Pascucci – la costa della nostra città è finalmente tutta accessibile e si realizza un sogno che ho sempre avuto fin dal primo giorno.”

“È stato un iter lungo e faticoso che parte dalla adozione della Variante Speciale al Piano Regolatore del 2017 quando abbiamo istituito un parco protetto accessibile ai cittadini in quel tratto di costa. C’è poi stata la adozione del PUA – Piano di Utilizzo degli Arenili, che forniva indicazioni in merito all’utilizzo di quella spiaggia e la demanializzazione delle spiagge di Campo di Mare, sottratte ai privati per diventare di proprietà dei cittadini. Senza contare che lunedì 16 novembre ripartiranno i lavori per la realizzazione del lungomare. Quando avevo detto 8 anni fa – ha continuato il Sindaco di Cerveteri – che avremmo raggiungo questi risultati, molti pensavano che non sarebbe stato possibile. E invece ce l’abbiamo fatta.”

“Senza il lavoro e la collaborazione di tantissime persone tutto questo non sarebbe stato possibile. Sono stati mesi di lavoro durissimo, peraltro reso più complesso dall’emergenza Covid-19. Voglio pertanto ringraziare – ha concluso il Sindaco Pascucci – in primo luogo l’arch. Elena Gubetti, Assessora alle Politiche Ambientali, che ha seguito in prima persona il progetto; accanto a lei il Segretario Generale Avv. Pasquale Russo, il Dirigente dell’Area 3^ Assetto e Uso del Territorio Arch. Marco di Stefano e tutti gli uffici comunali coinvolti; l’arch. Filippo Egidi che con il suo staff ha saputo trasformare in realtà la nostra idea; tutta la Regione Lazio con una particolare attenzione verso il Presidente Nicola Zingaretti, l’Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio Mauro Alessandri, primo a credere in questo progetto, e il Dirigente dell’Area Infrastrutture Viarie e Sociali, dott. ing. Luca Marta. Un grazie speciale voglio però esprimerlo da parte di tutta la nostra comunità alla famiglia Pallavicini che ha firmato con noi un comodato d’uso gratuito per le aree di sua proprietà, indispensabile per la realizzazione del ponte. Ci tengo a ringraziare personalmente la Principessa Maria Camilla Pallavicini e il dott. Moroello Diaz della Vittoria, che non soltanto hanno assecondato con entusiasmo le nostre richieste, ma hanno anche risposto in tempi record, consentendoci di poter realizzare questo obiettivo strategico per la città.”