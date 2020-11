Taxi, turnazione h24 in aeroporto: ecco la determina - Terzo Binario News

“Come annunciato al termine della videoriunione con le sigle sindacali dei tassisti di Fiumicino che si è svolta la scorsa settimana, su precisa richiesta da parte loro, ho fatto produrre dagli uffici del Comune una determina, da condividere con Adr e Enac, sulla falsariga di quella già fatta nel 2007, per autorizzare un turno unico H24 per i tassisti di Fiumicino in aeroporto”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“La richiesta – spiega – da parte dei tassisti fiumicinesi di esplicitare che la turnazione H24, già autorizzata ai titolari di licenza taxi rilasciata dal Comune di Fiumicino, fosse valida anche all’interno del sedime aeroportuale, nasce dalla necessità di specifiche disposizioni che impediscano incomprensioni, malumori e a volte problemi di ordine pubblico in rapporto con gli altri tassisti che operano in aeroporto”.

“A seguito della video riunione – aggiunge Montino – sempre su richiesta delle sigle sindacali intervenute, ho scritto al Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e all’assessore competente, Mauro Alessandri per far sì che la Regione Lazio, così come prevede la legge, assuma il potere sostitutivo per far applicare il protocollo d’intesa che nel 2017 è stato firmato da Comune di Fiumicino, Comune di Roma, Comune di Ciampino e Comune di Civitavecchia per la regolamentazione definitiva delle attività dei tassisti nell’area del bacino aeroportuale. L’applicazione di quel protocollo, infatti, risolverà molte questioni rimaste in sospeso nel settore e andrà incontro alle loro principali richieste”.

“Ora tra i vari compiti dell’assessora alle attività produttive Erica Antonelli, da poco insediatasi, così come ha fatto l’assessora uscente Flavia Calciolari, che ringrazio per il lavoro svolto, ci sarà quello di seguire da vicino le questioni inerenti le problematiche dei taxi e degli Ncc di Fiumicino”.