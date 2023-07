Armamento alla Polizia Locale, Serpa: “In distribuzione agli agenti di Civitavecchia” • Terzo Binario News

“In merito alla dotazione di dispositivi di difesa agli agenti di Polizia locale, essi sono già in fase di distribuzione.

Quindi non solo confermo quanto rappresentato dall’esponente sindacale in merito all’incontro di alcuni giorni fa, ma aggiungo anche che dopo l’incontro abbiamo dato immediatamente seguito a quanto stabilito acquistando le dotazioni, che sono arrivate proprio ieri, come mi conferma il comandante Ivano Berti.

L’Amministrazione comunale ha quindi rispettato gli impegni, anche in maniera assai rapida: il fatto che proprio nel frattempo sia emerso un episodio di tensione ci porta soltanto ad esprimere una volta di più la vicinanza a tutti gli operatori di Polizia locale, verso i quali la nostra attenzione non è mai venuta meno, come dimostrano le assunzioni, le dotazioni e tutte le altre iniziative poste in essere.

Per quanto riguarda invece la costituzione di parte civile essa sarà valutata nelle fasi processuali previste dal codice e quindi chiedere che si proceda immediatamente è giuridicamente fuori luogo e prematuro”. Così l’Assessore Francesco Serpa.