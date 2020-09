Ardita: "Trenitalia potenzi la Fl5 per Ladispoli o sarà caos" - Terzo Binario News

Situazione insostenibile. Trenitalia si organizzi per potenziare il servizio dei treni nella linea Fl5, poi la mattina per i pendolari sta divenendo una avventura raggiungere con il treno Roma per andare a lavorare.

Aalle 5.50 si è impossibilitati a salire sul treno per la riduzione dei posti dovuti al giusto distanziamento e riduzione dei posti a sedere ma non immaginiamo cosa possa accadere dal 14 settembre che si aggiungeranno anche gli studenti.

Se questo non accadrà ne parlerò prima con il direttore regionale dott. Gorini perché è pronta una protesta alla stazione di Ladispoli. Non si riesce a comprendere la latitanza di un assessore regionale ai trasporti se esiste e del Presidente della Regione Lazio Zingaretti considerato che stiamo parlando di un servizio regionale dei trasporti passeggeri che è di competenza di Trenitalia”.

Giovanni Ardita