Ardita su Torre Flavia: "Grando ingrato anche verso la Saporito e Rampelli" - Terzo Binario News

“La verità la sa il popolo, importante è solo che io abbia contribuito ad una grande opera per la città. Certo essersi dimenticati del lavoro e dell’iter complesso legato al Decreto Bellezza, lavoro svolto egregiamente dalle istituzioni dott.ssa Saporito e del vice Presidente della Camera dei Deputati on. Fabio Rampelli dimostra l’ingratitudine e lo spessore politico del soggetto. Non fa nulla, continuerò a lavorare per la mia città.

Infatti nella sua dichiarazione Grando ha dimenticato gli atti di convenzione con il Mibact e senza di quello non si può affidare o dare in gara nessun lavoro.

Comunque me l’ aspettavo che Grando si improvvisasse anche adesso, facendo campagna elettorale sul lavoro svolto dagli altri”.

Giovanni Ardita