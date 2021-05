Ardita pronto a riaccogliere la Lazzeri: "Con dignità e competenza hai fatto valere il tuo lavoro per la città" - Terzo Binario News

La stoccata velenosa: “Per noi Almirante è una fede per loro una piazza e del cemento”

Il commissario Fdi Giovanni Ardita ha commentato la cacciata di Francesca Lazzeri dall’Assessorato al Commercio.

“Cara Francesca hai fatto bene a non dimetterti, con dignità e competenza hai fatto valere il tuo lavoro per la città.

Non ti preoccupare che chi semina vento raccoglie tempesta.

Rimani vicino a Fabio Rampelli intellettuale della destra lontano da questi piccoli faccendieri che non hanno bandiera e fede e che nel 2022 il popolo di Ladispoli spazzerà fuori dalla politica, si dovranno accontentare dei due o tre seggi per seguire i loro meri interessi personali ed imprenditoriali.

Con pazienza dovremmo assistere per poco tempo alla loro misera campagna acquisti al centro e a sinistra che li porterà sicuramente ad essere bocciati dall’elettorato di destra. Per noi Almirante è una fede per loro una piazza e del cemento”.

Giovanni Ardita