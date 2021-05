Ladispoli Attiva: "Grando ha sacrificato la Lazzeri per motivi meramente elettorali" - Terzo Binario News

“In una città che è tenuta in piedi economicamente dal commercio e dalle attività produttive nel campo dei servizi e dell’artigianato, assistiamo attoniti all’ennesimo avvicendamento alla guida dell’assessorato che si occupa di questi temi così strategici per Ladispoli.

Con la Panzini che oggi sostituisce Francesca Lazzeri, che a sua volta aveva sostituito Patrizio Falasca, siamo al terzo avvicendamento in questa consiliatura.

I commercianti e le piccole imprese cittadine si auguravano continuità e progettualità, invece hanno ricevuto solo una nuova cocente delusione da questa amministrazione. Per di più, questo cambio avviene in un momento storico molto delicato per il settore del commercio e dell’imprenditoria che sta ripartendo dopo un inverno di chiusure e rallentamenti causati dalla pandemia.

La cosa triste (e vergognosa) di tutta questa vicenda è la vera motivazione che sta dietro a questa defenestrazione che il sindaco nella nota stampa ha omesso di rendere pubblica. Grando ha sacrificato la Lazzeri per motivi meramente elettorali.

A pochi mesi dalle elezioni i soliti gruppi di potere si stanno riposizionando e sgomitano per ottenere spazio nell’area della destra in cambio di appoggi per la prossima campagna elettorale.

Insomma siamo alle solite logiche, ai metodi che da sempre caratterizzano la politica locale; si mercanteggia per mantenere saldo il proprio potere a danno della cittadinanza e di quello che sarebbe dovuto essere (e non è stato) il Grando cambiamento”.

Ladispoli Attiva