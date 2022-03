Ardita: "Mi dimetto dopo aver letto Fioravanti" - Terzo Binario News

“Lascio indignato la politica perché gli insegnamenti di Falcone e Borsellino non servono a nulla in una Ladispoli omertosa”

Questo quanto scrive Ardita: “Nei prossimi giorni mi dimetto.

Inaccettabile offendere i cittadini di Ladispoli in questo modo, non accetto questo comportamento omertoso dei cittadini dei politici e della stampa.

Non si può offendere l’ intelligenza dei cittadini, tutto ha un limite. Io sono indignato e prendo le distanze da queste prese in giro, non si può offendere con arroganza l’ intelligenza dei cittadini.

Io lascio indignato la politica, quello che ci hanno insegnato Falcone e Borsellino non è servito a nulla Ladispoli città omertosa.

Chi si è reso protagonista della fiction in via Palermo su nuovi e vecchi abusi edilizi vuol passare oggi anche da ecologista come Fioravanti.

Io non riesco a stare in silenzio e manifesto sdegno nei confronti di chi nel verde ha sempre gettato solo e tanto cemento…

Attendo solo che venga ufficializzata la candidatura di Moscherini a Cerveteri per annunciare il mio sostegno.

Si è superato il limite della decenza e in questo modo si offendono cittadini politica e la stampa. Io non ci sto”.

Giovanni Ardita