Ardita: "Mi candido a Cerveteri con Moscherini, sempre vicino a Fratelli d'Italia - Terzo Binario News

In due post diversi, l’attuale consigliere Fdi di Ladispoli Giovanni Ardita, oltrea ribadire l’apprezzamento per Gianni Moscherini, annuncia il suo “salto del Vaccina”, andando a candidarsi consigliere a Cerveteri nelle prossime elezioni.

“Con Moscherini al di sopra di tutte le rivalità e diatribe storiche e personali nel centrodestra io mi candido a Cerveteri.

Vi chiedo: non sono bastati 20 anni di governo di centrosinistra a Cerveteri? Per l’egoismo di pochi deve perdere il popolo e la città disgustata dalla rotatoria.

Certo che se alla fine la soluzione sarà di candidare 4 minisindaci nel centrodestra per perdere io sicuramente non sarò della partita.

Da sempre vicino a Fratelli d’ Italia Gianni Moscherini a differenza di altri che in politica sono sempre stati nominati, lui nel suo curriculum politici amministrativo non ci ha messo la faccia solo per gli alti incarichi Sindaco di Civitavecchia e Presidente della più grande Autorità Portuale Civitavecchia, a differenza di altri che sono solo stati nominati in Regione, Gianni Moscherini si è candidato alla Regione Lazio per Fratelli d’ Italia, si è candidato in Fratelli d’ Italia andando al ballottaggio a Tarquinia come candidato sindaco.

Se si candida Moscherini a Cerveteri per la coalizione io ci sarò! perché uniti si vince, al contrario se andranno divisi in 4 candidati sindaci per scattare consiglieri d’ opposizione per fare vince la sinistra io non farò parte della partita. Dopo 20 anni, ultimo sindaco di centro destra Guido Rossi che aveva ben governato, a Cerveteri si ha l’ opportunità di mandare a casa la sinistra della gincana rotatoria, il popolo cervetrano li vuole mandare a casa ed i politici pensano solo al piccolo scranno. Uniti si vince da soli si ottiene la misera poltrona per andare in aula e non combinare nulla”.

Giovanni Ardita