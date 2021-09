Ardita: "Fioravanti ricordato a Ladispoli solo per gli abusi edilizi" - Terzo Binario News

Scoppia la polemica fra Giovanni Ardita da una parte e Fioravanti e la Risso dall’altra, in seguito a QUESTA nota stampa.

L’attacco del consigliere di Fdi è diretto ai due esponenti di Forza Italia, in particolare verso Fioravanti, e lo stesso nega qualunque litigio con altri consiglieri di opposizione.

“Chi non ha mai fatto nulla di buono per la città di Ladispoli è pregato di non scrivere il mio nome sui giornali, considerando soprattutto che chi scrive (Fioravanti, ndr) è protagonista degli scempi in via Oneglia, via Palermo, via Fregene e accanto al fosso del Nexus. Risposta sintetica e chiara a chi per la politica di Ladispoli sarà solo ricordato per gli abusi edilizi”.