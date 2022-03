Ardita: "Dai fondi Pnrr messa in sicurezza per l'Aurelia a Cerveteri e Ladispoli" - Terzo Binario News

“Ladispoli e Cerveteri, due città che negli ultimi 30 anni hanno avuto una grande espansione urbanistica con aumenti dei residenti fino ad una punta massima di 40mila abitanti.

Due cittadine sul mare che insieme, d’inverno, superano gli 80mila residenti e l’estate i 200mila, con i turisti che vengono in vacanza nel nostro litorale, con i collegamenti ferroviari e il restyling di entrambi le stazioni ferroviarie che certamente hanno migliorato il servizio del trasporto dei pendolari.

Una lacuna della viabilità lega entrambe le città, nella crescita urbanistica, la politica non è mai intervenuta per migliorare le infrastrutture.

Ladispoli ha due svincoli sull’Aurelia: quello nord ingresso cimitero sempre caotico, con delle punte altissime e con delle fine interminabili nelle vicinanze del fast food, e quello sud al km.37,000.

Quest’ultimo grande opera della giunta Storace con Aracri assessore regionale ai lavori pubblici che cofinanziarono con l’Anas la realizzazione di un cavalcavia atteso da 50 anni in uno svincolo della morte che fece numerose vittime

Nessuno ha mai dimenticato padre e figlio Cecchini, io la definisco un’opera incompleta in quanto si poteva ottenere con il collegamento della strada di viale Mediterraneo una terza uscita per far snellire il traffico dell’ingresso km.37,000 dell’Aurelia per far sì che i residenti della zona ex campo sportivo e Cerreto avessero la possibilità di avere una uscita più agevole verso l’Aurelia.

Cerveteri ha lo stesso problema: una sola uscita da centro della città sulla via Settevene Palo che si ricongiunge con l’uscita dell’autostrada e con la via Aurelia, ed entrambe le città hanno bisogno di nuove infrastrutture, nuovi ponti e nuove strade per migliorare la viabilità di entrambi le città

Ed ecco l’opportunità del PNRR: 450 Milioni stanziati per realizzare ponti strade da parte dell’ANAS e Ministero delle Infrastrutture per aumentare la sicurezza.

Entro il 31 maggio del 2022, l’ANAS e i gestori autostradali dovranno trasmettere agli uffici competenti del Ministero delle infrastrutture le opere da finanziare.

Certo che dal 13 km. Aurelia ad arrivare al km.42 di Cerveteri necessita la realizzazione di uno spartitraffico, new jersey, per evitare incidenti frontali che molte volte accadono quando le auto incidentate finiscono nella corsia opposta, queste sono le priorità della messa in sicurezza della via Aurelia dove le due città soffrono di una viabilità ad entrare ed uscire di svincoli realizzati 50 anni fa quando i residenti delle due città erano appena 10.000/15.000.

Vecchi progetti dell’Anas rimasti chiusi nel cassetto che dovranno essere ripresentati perché il tratto dal 13 km Aurelia fino a Ladispoli e Cerveteri negli anni numerosi sono stati gli incidenti per una sicurezza stradale carente.

Proporrò con una mozione il miglioramento della viabilità a Ladispoli , nella speranza che questa istanza venga presa in considerazione dall’Anas e dal Ministero delle Infrastrutture, perché il nostro territorio nella sua crescita urbanistica e residenziale ha bisogno di nuovi ponti e strade che ci collegano all’aurelia per snellire quel traffico caotico che subiamo quotidianamente entrando o uscendo da Ladispoli, nel futuro della nostra città alla crescita delle costruzioni delle case necessariamente devono crescere i servizi e le infrastrutture sono indispensabili”.

Giovanni Ardita

Consigliere Comunale FDI

Comune di Ladispoli