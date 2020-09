Ardita al veleno con Grando: "Accontenta i singoli, urge una verifica di maggioranza" - Terzo Binario News

Post al vetriolo del consigliere comunale di Fdi Giovanni Ardita sul caso del collega Cavaliere co la fascia tricolore del Comune alla manifestazione No Mask dei negazionisti.

“Se si gioca di squadra si vince, chi pensa di governare accontentando i singoli consiglieri non è una politica lungimirante, e quotidianamente si troverà ad affrontare dei problemi da solo difficili da risolvere.

Io posso andare a testa alta per aver creduto e provato il grando cambiamento in tutti i modi, purtroppo mi sto rendendo conto che se non ci sarà una verifica di maggioranza e se non si darà spazio a chi merita e a chi lavora bene per il sindaco e per la città, purtroppo dovrò rassegnarmi che non c’è stato il grando cambiamento.

Alla fine diremo lo stesso tutto è stato un Sacco Bello”.