Ardita a caccia dell'immondizia di Ladispoli: "Via Duca degli Abruzzi sempre più sporca" - Terzo Binario News

Il consigliere comunale di Fdi Giovanni Ardita a caccia dell’immondizia che si trova per le strade di Ladispoli.

In alcuni post che ha scritto sui social, questi sottolinea come la città sia sporca.

In particolare la sua attenzione si è focalizzata su via Duca degli Abruzzi: “Sempre più sporca via duca degli abruzzi” ha scritto, e prima di questo post: “Una signora con il bambino di 6 anni é scesa di casa a rischio che con i vetri rotti il bambino si facesse male”. Infine, ancora “Via duca degli abruzzi sempre pIù sporca. Speriamo che entro ferragosto qualcuno passi a pulire”.