Caere Vetus, la De Lazzaro ringrazia la Marongiu - Terzo Binario News

Poche righe ma sufficienti per ringraziare Daniela Marongiu. Le ha scritte la consigliera comunale di Ladispoli Miriam De Lazzaro dopo aver riconsegnato al sindaco Grando la delega al quartiere Caere Vetus, raccolta dalla collega di Fdi.

“Ringrazio Daniela Marongiu per il pensiero rivolto. Un in bocca al lupo sincero per la nuova delega confidando nella risoluzione di alcune criticità già evidenziate in precedenza e che possa fare di più per questo splendido quartiere” ha scritto la De Lazzaro.