Archiviata l'inchiesta sull'assessora di Civitavecchia Emanuela Di Paolo • Terzo Binario News

Giammusso: “Epilogo che ci aspettavamo nonostante bieche operazioni di sciacallaggio politico”

Indagine archiviata: la classica pietra tombale sull’inchiesta aperta circa un anno fa su alcune procedure amministrative avviate in Comune. In particolare, gli approfondimenti hanno permesso di chiarire in via definitiva che il comportamento è stato del tutto regolare sia da parte degli Ufficio che dell’Assessore Emanuela Di Paolo.

In particolare, le verifiche effettuate sui dispositivi sequestrati hanno dato esito negativo: quindi non è emerso assolutamente nulla di rilevante per le indagini. Lo stesso dicasi per l’affidamento avvenuto regolarmente attraverso il MEPA, il portale dei Mercati Elettronici della Pubblica Amministrazione.

L’Amministrazione comunale ha sempre confidato nell’operato della magistratura e continuerà ad agire nella piena correttezza per portare risultati alla comunità.

Il capogruppo della Lega al Consiglio metropolitano, Antonio Giammusso: “È stata archiviata l’inchiesta che ha interessato alcuni procedimenti amministrativi del Comune di Civitavecchia. La Procura della Repubblica, dopo avere attentamente condotto le sue indagini, ha concluso che non vi sono ragioni per proseguire nell’inchiesta. Si tratta di un epilogo che ci aspettavamo. Le persone coinvolte sono tutte professionisti, in particolare l’Assessore Emanuela Di Paolo, amministratrice di prima fascia e dal grande spessore, che sta costruendo soluzioni concrete a tanti problemi del territorio”.

“Non posso però non ricordare che, quando si seppe dell’inchiesta, alcuni soggetti ne avevano approfittato per dar vita a bieche operazioni di sciacallaggio politico. Commenti poco rispettosi delle persone, della loro storia e delle stesse indagini che nella sua autonomia la magistratura stava portando avanti. A distanza di un anno, tutto è chiarito: aspettarsi che gli sciacalli del caso chiedano scusa è soltanto una pia illusione?”