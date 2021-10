Archeologia del Territorio Sabatino, ciclo di conferenze a Bracciano - Terzo Binario News

Si inaugura il 29 Ottobre alle 18:15 a Bracciano, presso la sede dell’Università Popolare del Lago di Bracciano, il primo ciclo di conferenze a cadenza quindicinale sull’Archeologia del Territorio Sabatino, a cura di Elena Felluca.

L’obiettivo è quello di far conoscere, apprezzare e valorizzare una zona, quella del Lago di Bracciano, di grande rilevanza e lustro dal punto di vista archeologico, storico-culturale e naturalistico; e si inserisce nel progetto dell’Università Popolare del Lago di Bracciano volto a favorire la crescita culturale avvicinando l’istruzione e la formazione al territorio al fine di realizzare un processo di integrazione e di collaborazione indispensabili per superare campanilismi e individualismi e creare maggiore consapevolezza e cura dei luoghi in cui si è cresciuti o si è scelto di vivere.

Alle conferenze in sede sono associate visite guidate nei luoghi di interesse. Così, il 29 Ottobre si inizierà a parlare della Preistoria nel Lago di Bracciano e si proseguirà il 31/10 presso il Museo Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini” che custodisce reperti straordinari provenienti dal villaggio sommerso dalle acque del nostro lago in località La Marmotta.

Per conoscere il programma e i dettagli del corso invitiamo a visitare il sito unipopbracciano.it o a contattare la segreteria: 3318159933-unipopbracciano@gmail.com