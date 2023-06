"Ar ghetto aricè la granne lumacata": a Civitavecchia appuntamento venerdì sera • Terzo Binario News

“Ar ghetto aricè la granne lumacata” è il titolo della tradizionale “Lumacata di San

Giovanni” organizzata dalla Pro Loco cittadina che torna anche quest’anno in Piazza Fratti in collaborazione con Patrizia Manunza Lady Chef del Ristorante Dolce & Salato.

Secondo la tradizione pagana, il più grande raduno di streghe avveniva proprio tra il 23 e il 24 giugno, la notte di san Giovanni, chiamata, appunto “La notte delle streghe”. Le donne che hanno sancito un patto con il demonio si riuniscono per celebrare il Sabba infernale.

“L’antica ricorrenza per festeggiare una delle notti più corte dell’anno ha come protagonista la lumaca, simbolo lunare, conosciuto fin dai tempi più remoti, che indica la rigenerazione, la rinascita – il presidente Maria Cristina Ciaffi -. Mangiare le lumache, le cui corna rappresentavano discordie e preoccupazioni, significava nella suggestiva tradizione romana, distruggere le avversità. La conclusione della ricorrenza terminava all’alba quando il papa si recava a San Giovanni per celebrare la messa, dopo la quale dalla loggia della basilica gettava monete d’oro e d’argento, scatenando così tutti i presenti”.

Venerdì 23 a partire dalle 20,30 si potranno gustare le lumache e gastronomia varia, accompagnati da una particolare animazione che vedrà la partecipazione di Federico d’Alessandris con il repertorio di “CantaRoma tra Musica e Parole” accompagnato da Leo Marchi al piano e Nico Word per i testi recitati.

Per info e prenotazione obbligatoria al n. 3475619755.