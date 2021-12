Anziano da soccorrere in casa, arrivano i pompieri a Bracciano - Terzo Binario News

Nella mattinata di oggi, i Vigili del fuoco sono intervenuti per un soccorso a persona in via Armando Sala in Bracciano.

Chiamati dai vicini i Vvf della cittadina lacustre, sono dovuti entrare nell’appartamento in questione calandosi dal quinto al quarto piano, visto la posizione scomoda che non permetteva l’utilizzo dell’autoscala.

Adottando tutti i dispositivi di protezione individuale, i Vvf grazie alla scala a ganci e successiva imbracatura si sono calati in completa sicurezza.

Entrati in casa hanno subito affidato l’anziano alle cure del personale sanitario presente sul posto.