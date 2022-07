"Anuman", a Tolfa oltre cento under 25 a confronto • Terzo Binario News

Terza edizione de “La Foresta delle idee” che chiama a raccolta le giovani leve di Forza Italia

La splendida struttura dell’antico Convento dei Cappuccini di Tolfa domani ospiterà “Anuman 2022”, la terza edizione di un evento che porterà in collina oltre 100 giovani under 25, i quali, per l’intera giornata, saranno a confronto su argomenti importanti. Soprattutto per il loro futuro. Ideatore e organizzatore è l’onorevole Alessandro Battilocchio.

Non è un caso che l’iniziativa si svolga a Tolfa, che tenne a battesimo la carriera politica di Battilocchio prima come assessore quindi come sindaco, il più giovane d’Italia. Ed è stato anche il più giovane Eurodeputato nel 2004. E’ uno dei massimi esperti di fondi europei, grazie alla sua esperienza europea ha saputo costruire rapporti internazionali che coltiva costantemente, ma non ha mai perso il legame con il suo territorio.

La giornata vedrà l’apertura del presidente di Forza Italia, Antonio Tajani, mentre a fare gli onori di casa sarà l’onorevole Battilocchio che sarà insieme ai giovani durante tutta la giornata per confrontarsi con loro. Seguiranno gli interventi della sindaca Stefania Bentivoglio, dell’assessore Alessandro Tagliani, e del neo eletto consigliere a Cerveteri, Emanuele Vecchiotti, per poi proseguire con il capogruppo alla camera di Forza Italia on. Paolo Barelli.

L’assessore di Tolfa Laessandro Tagliani con l’onorevole Battilocchio dalla terrazza del Convento dove si sta preparando per Anuman



Tante altre le figure di prestigio presenti all’evento che si alterneranno tra dibattiti frontali, lezioni e tavoli di lavoro. Molti i temi che verranno toccati: politica europea, agricoltura, infrastrutture e mobilità, difesa e politica estera e analisi politica. Divisi nel programma della mattina e del pomeriggio. Giusto il tempo di un buffet veloce allestito nella splendida cornice del Convento, che vanta anche una spettacolare vista panoramica.

Tutto si concluderà in serata dove i ragazzi saranno a cena per festeggiare alla Sagra della bistecca del rione Cappuccini, allestita in piazza Armando Diaz.