Anpi Civitavecchia sul convegno nazionale per gli Arditi del Popolo: "Giornata di memoria, studio e celebrazione" • Terzo Binario News

“Sabato scorso la nostra città ha ospitato il primo Convegno nazionale – in presenza – sugli Arditi del Popolo.

Presso la sala conferenze della Compagnia Portuale, numerosi storici e studiosi di livello nazionale hanno dato il proprio, prezioso contributo alla ricostruzione delle gesta eroiche di quel manipolo di nostri connazionali che per primi compresero il pericolo rappresentato dall’avanzata dal fascismo e decisero di opporvisi con ogni mezzo: dalla resistenza della Città Vecchia di Bari, fino alle barricate di Parma, passando per la “mai doma” Civitavecchia, gli Arditi non arretrarono di un millimetro dinanzi alle camicie nere e furono costretti a capitolare solo a causa della connivenza delle istituzioni liberali.

La giornata di memoria e celebrazione si è quindi conclusa con il doveroso omaggio al monumento dedicato agli Arditi civitavecchiesi, il primo e, ad oggi, l’unico nel nostro Paese.

Ringraziamo sentitamente le studiose e gli studiosi intervenuti da tutta Italia, e rivolgiamo un ringraziamento particolare alla Società Storica Civitavecchiese e alla Compagnia Portuale, nelle persone di Enrico Ciancarini e Patrizio Scilipoti, per il determinante contributo offerto all’organizzazione di questa straordinaria iniziativa.

Da ultimo, siamo costretti a sottolineare l’oltraggioso silenzio dell’Amministrazione comunale che, anche quest’anno, in spregio alle norme del nostro Statuto, ha mancato di celebrare il 28 ottobre, data dell’ultimo episodio di resistenza degli Arditi di Civitavecchia contro i fascisti in marcia su Roma, dimostrando un ingiustificato e ingiustificabile – oltreché illegittimo – disinteresse per le radici storiche della Comunità che dovrebbe rappresentare”.

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia

Comitato di sezione – Civitavecchia