Anpi Civitavecchia soddisfatta del tesseramento - Terzo Binario News

“Durante l’iniziativa, in occasione del 77° compleanno dell’ANPI, la nostra Sezione ha raccolto più di 50 adesioni in poco più di due ore

Per l’ottimo risultato conseguito non possiamo che ringraziare tutti i civitavecchiesi accorsi e, in particolare, i tantissimi giovani presenti (tra loro anche alcuni minorenni).

Ricordiamo alle cittadine e ai cittadini che non sono potuti intervenire stamane che è sempre possibile richiedere la tessera dell’Associazione contattandoci attraverso i nostri canali social Facebook e Instagram (sarà sufficiente digitare ANPI Civitavecchia), tramite mail (scrivendo all’indirizzo anpicivitavecchia@gmail.com) oppure contattando i seguenti recapiti telefonici: 3475625830 – 3479937216″.

Anpi Civitavecchia