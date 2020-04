Anpi Civitavecchia per il 25 Aprile presenta il lavoro di Claudio Galiani sui partigiani locali - Terzo Binario News

“Il 25 aprile di quest’anno non potrà essere festeggiato come sempre. L’emergenza sanitaria impone delle regole e restrizioni assolutamente rigide alle quali, per l’interesse di tutti, dobbiamo attenerci. Per tanti anni la celebrazione dell’avvenimento è stata nelle piazze, con iniziative organizzate da noi e con la nostra partecipazione a manifestazioni istituzionali. In questo 25 aprile ciò non sarà possibile; in ogni caso garantiremo la nostra presenza e il nostro impegno per ricordare con forza la fine dell’occupazione nazista e del regime fascista nel nostro paese e per manifestare i valori di libertà e di democrazia che da 75 anni la Costituzione garantisce a tutti gli italiani. Purtroppo lo dovremo fare da casa attraverso forme e strumenti inediti, ma che, comunque, riteniamo efficaci.

Nei giorni scorsi il Comitato Direttivo della nostra sezione, riunito in video conferenza, ha esaminato le possibili attività da porre in essere nel giorno della Liberazione e ha indicato la prima iniziativa alla quale tutti gli iscritti e simpatizzanti sono invitati a partecipare. Si tratta di un incontro on-line a livello nazionale promosso attraverso un appello firmato da tantissime personalità diverse tra loro per mestiere, censo, ruolo sociale, formazione culturale, idee politiche. Un vasto insieme di componenti della società italiana che esprimono molte delle realtà che diedero vita, allora, alla Resistenza al nazifascismo e che oggi hanno nella Costituzione il loro riferimento ideale. All’iniziativa ha dato la sua adesione la nostra Presidente nazionale Carla Nespolo che della manifestazione sarà l’ospite d’onore. L’appuntamento è fissato per sabato 25 aprile alle ore 14,30 e sarà aperto con l’inno di Mameli e si concluderà verso le 17 al canto di “Bella Ciao”.

Il collegamento on line è su:

Rep TV e sulla pagina Facebook “25 aprile 2020#iorestolibero”

Il Comitato Direttivo della Sezione Anpi di Civitavecchia ha poi deciso di aderire al flash mob #BELLACIAOINOGNICASA – UN’INVASIONE DI MEMORIA, evento promosso dall’Anpi nazionale. Invitiamo quindi tutta la cittadinanza, a partire dalle ore 15, ad esporre dalle finestre e dai balconi il tricolore e ad intonare Bella ciao.

Al livello locale, la nostra Sezione, tra le altre cose, pubblicherà sui propri profili social (Facebook ed Instagram) un interessantissimo lavoro dello storico Claudio Galiani, intitolato “QUESTO 25 APRILE” e dedicato ai partigiani civitavecchiesi che operarono al di fuori del nostro territorio.

Si segnala, inoltre, che i promotori della summenzionata iniziativa nazionale (25 aprile 2020#iorestolibero) propongono una raccolta fondi a favore della Caritas e della Croce Rossa Italiana ovvero di associazioni e comitati locali che, nell’attuale situazione di emergenza, si occupano di assistere le persone senza fissa dimora e di gestire le mense dei poveri. Invitiamo tutti i partecipanti a effettuare una libera donazione, non inferiore a due euro, per sostenere le associazioni del terzo settore indicate in precedenza.

Mentre invitiamo tutti a promuovere le iniziative sopra indicate, vogliamo rinnovare il nostro ringraziamento a quanti in questo difficile periodo stanno lavorando alacremente, anche a rischio della propria vita, per garantire la sopravvivenza del Paese intero. Tra questi, i lavoratori della sanità, gli addetti ai servizi indispensabili, coloro che nelle fabbriche, nei supermercati, nei campi o nel settore dei trasporti stanno provvedendo a rifornirci di beni essenziali, alle forze dell’ordine e ai militari delle FF.AA. impegnati per garantire il rispetto delle regole necessarie per evitare il dilagare della pandemia. In ultimo, un sentito, commosso abbraccio ai famigliari delle tante vittime del virus. A tutti gli italiani un augurio per un rapido ritorno alla normalità.

W IL 25 APRILE, W LA RESISTENZA, W L’ITALIA!

Anpi Civitavecchia