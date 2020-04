Civitavecchia, asili nido: modifiche alle procedure di iscrizione - Terzo Binario News

L’Ufficio Pubblica Istruzione rende noto che, a causa dell’emergenza sanitaria da COVID 19 e delle misure adottate al fine del contenimento del contagio, è necessario apportare modifiche alle procedure per la conferma di iscrizione (solo per i minori già iscritti all’a.e. in corso) e per le nuove iscrizioni all’a.e. 2020/2021.

Nell’impossibilità di attuare le procedure previste dal Regolamento Comunale per i Servizi per l’Infanzia senza venir meno alle norme emesse a livello nazionale, l’Ufficio Pubblica Istruzione intende avviare le procedure di che trattasi con modalità e scadenze diverse da quelle previste dal citato Regolamento tenendo conto delle misure a tutela della salute di operatori e utenti.

Le procedure e la tempistica saranno rese note prossimamente.

Si fa presente, tuttavia, che:

i criteri di accesso e di assegnazione dei punteggi per la formazione delle graduatorie restano invariati rispetto agli anni passati;

ai fini della individuazione della retta mensile resta fondamentale la presentazione dell’attestazione ISEE in corso di validità

Si ricorda che, nella istanza di conferma iscrizione per i minori già iscritti all’a.e. 2019/2020 ovvero nella domanda di nuova iscrizione all’a.e. 2020/2021:

andrà indicato il numero di protocollo della Dichiarazione Sostitutiva Unica resa ai fini del rilascio dell’attestazione ISEE;

la mancata indicazione del protocollo di cui sopra comporterà l’automatica assegnazione del richiedente alla fascia di reddito più alta.

Per quanto sopra, si invitano gli interessati, qualora non ancora in possesso di attestazione ISEE in corso di validità, di farne richiesta in tempi brevi.