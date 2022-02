Ancora una vittoria per la Dinamo pallacanestro Ladispoli - Terzo Binario News

Doppio appuntamento ieri per i ragazzi della Pallacanestro Dinamo Ladispoli, di nuovo impegnati come Domenica scorsa sia a livello giovanile con l’Under13 sia con i senior della Promozione.

A differenza di Domenica pero’, dove le partite erano entrambe casalinghe, questa volta si e’ trattato di farsi un bel giro a Roma, dapprima il pomeriggio in casa del Basket Primavalle e poi la sera in quel di Forte Bravetta a far visita alla rappresentativa del Basket Roma XVI.

Giornata quindi impegnativa per gli orange/blu ma assai proficua e soddisfacente, visto che entrambe le squadre hanno portato a casa due punti preziosi. I ragazzi di coach Carlo Acconciamessa infatti dopo un avvio stentato che non faceva presagire nulla di buono (13-4 per Primavalle) sono riusciti a prendere ritmo e misure agli avversari, dando luogo a una gara emozionante con continui sorpassi e controsorpassi. Alla fine i nostri ragazzi si sono dimostrati piu’ tenaci e lucidi e proprio negli ultimissimi minuti dell’ultimo quarto sono riusciti a prendere il vantaggio decisivo e a mantenerlo fino al fischio finale, che li ha visti vincere 32-38.

Dopo un paio d’ore e’ stato il turno della prima squadra, sul difficile campo del Roma XVI; la Dinamo sta attraversando un buon momento di forma, i giochi di coach Alessio Fiorentini sono in fase di assimilazione e tutti i ragazzi sembrano in crescita, l’ottimo gruppo sembra realmente che si stia trasformando in “squadra”, particolare non di poco conto visto che e’ quello che fa veramente la differenza per poter puntare in alto.

Pronti via, gli avversari partono a razzo e sembrano vogliano metterla subito sul piano fisico, con interventi a dir poco rudi e al limite (per non dire oltre) del regolamento, ma la Dinamo e’ concentrata, non si fa trascinare nella “caciara” dando prova di una maturita’ e di una forza mentale non indifferente, e gioca come sa: difesa attenta, attacco preciso. La dimostrazione e’ il 2-13 di fine primo quarto.

Nel secondo quarto la musica non cambia, i ragazzi Dinamo continuano a prendere un sacco di botte sotto canestro, ma riescono a tenere i nervi saldi, Campolungo inizia il suo show ai tiri liberi mentre Petronio, Fois, Alfani, Terenzi martellano da fuori. In difesa capitan Masciarelli ripaga con gli interessi le botte che i suoi prendono in attacco e si arriva all’intervallo con un buon margine di vantaggio, 17-35.

A inizio terzo quarto non segna nessuno: i locali fanno una fatica del diavolo a trovare spazi e tiri aperti grazie alla difesa attiva e attenta dei Dinamos, che d’altro canto pero’ in attacco sembrano non vogliano rischiare possibili danni fisici per una partita che pare “in ghiaccio”. Dimostrazione e’ che la Dinamo nel quarto segna solo 9 punti (contro i 4 dei locali) con le 3 bombe di Petronio, Alfani e Terenzi: minimo sforzo, massimo risultato.

Nell’ultimo quarto ci pensa subito Davide Acconciamessa con una tripla da casa sua a far capire che la partita e’ da considerare finita. C’e’ ancora tempo in realta’ per scambiarsi qualche colpo proibito, tanto che lo stesso Davide, generoso e “grosso” come non mai nella sua caparbieta’, tenacia e spirito di competizione, terminera’ la serata con il bacio della buonanotte al PIT di Ladispoli per quella che sara’ diagnosticata come una infrazione intercostale, da approfondire ulteriormente, prognosi da stabilire ma verosimilmente indisponibile per almeno due settimane.

Alla fine il risultato finale la dice tutta, 34-61 per i Dinamos che ora hanno 10 giorni di tempo per preparare al meglio la prossima decisiva sfida in ottica playoff con la Fortitudo Roma.

Forza Dinamo

Parziali e Tabellino Roma XVI – Dinamo : 2-13 17-35 21-44 34-61

Campolungo 9, Ukmar 1, Gianfreda, Acconciamessa 3, Petronio 14, Terenzi 9, Masciarelli (cap) 2, Fois 13, Alfani 10