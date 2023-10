Ancora una scossa di terremoto a Campi Flegrei, "trema" anche Napoli • Terzo Binario News

L’Ingv ha rilevato un magnitudo 2.9 a una profondità di 2 km

In Campania la terra continua a tremare.

Nella zona dei Campi Flegrei l’ultima scossa è stata avvertita alle 15:33 di oggi, domenica 1° ottobre. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha rilevato una magnitudo di 2.9, a una profondità di 2 chilometri.

Anche questa volta, il piccolo terremoto non è passato inosservato, con decine di abitanti della zona che si sono riversati sui social per commentare l’accaduto. «Un altro giorno, un’altra scossa», commenta un utente. Oppure: «E anche oggi i Campi Flegrei ci tengono a farci sapere che sono belli attivi». La scossa di questo pomeriggio non è affatto l’unica della giornata.

La scorsa notte lo sciame sismico è proseguito con tante scosse di bassa intensità. In particolare, segnala l’Ingv, una prima scossa di magnitudo 2.1 è avvenuta alle 3:15, seguita tre minuti dopo da una di magnitudo 1.4.

Alle 6:42 è stato registrato un terremoto di magnitudo 2.2 e alle 8:22 una scossa di 1.3. Tutte scosse di lieve entità, che pare non abbiano provocato alcun danno.

Tra i residenti delle zone interessate dai piccoli terremoti resta però la paura di un’eruzione imminente, uno scenario che gli esperti continuano a ritenere improbabile.

La scossa è stata chiaramente avvertita anche a Napoli