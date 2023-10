Ottobre all'insegna del gran caldo, domani temperature 10 gradi oltre la media • Terzo Binario News

Il mese di ottobre inizia come si era concluso settembre, ovvero con la prosecuzione di una fase meteorologica anomala, caratterizzata da sole, tempo stabile e caldo estivo fuori stagione.

Una situazione favorita dalla presenza dell’alta pressione nord africana che favorirà ad inizio settimana un ulteriore incremento delle temperature fino a punte di 30-31 gradi al Nord e 32-33 gradi al Centro e in Sardegna.

Si tratta, per queste zone, di un’anomalia termica notevole, fino a 8-10 gradi oltre la media stagionale. Il caldo resterà eccezionale anche in montagna, con lo zero termico compreso tra 4000 e 4500 metri.

La stabilità atmosferica garantita dall’alta pressione potrebbe restare immutata per tutta la prima decade di ottobre, fatta eccezione per una breve fase instabile possibile mercoledì 4 ottobre al Nord-Est quando la coda di una perturbazione atlantica (la n.1 di ottobre) dovrebbe lambire le regioni settentrionali.

Evoluzione questa ancora da confermare.

Da segnalare, inoltre, che da metà settimana assisteremo ad un ridimensionamento delle temperature che comunque faranno ancora registrare valori oltre la norma.

LE PREVISIONI PER DOMANI, LUNEDÌ 2 OTTOBRE

Su tutte le regioni tempo stabile, soleggiato e caldo anomalo. Non sono previsti annuvolamenti di rilievo: il cielo si presenterà in gran parte sereno o al più poco nuvoloso.

Temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento: valori pomeridiani con locali picchi di 30-31 gradi Nord e addirittura 32-33 al Centro e in Sardegna; al Sud valori per lo più tra 25 e 29 gradi. Venti fino a moderati da nord tra Canale d’Otranto e Ionio con il mare che resta un po’ mosso; venti deboli o molto deboli altrove con mari poco mossi o calmi.