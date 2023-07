Ancora niente a acqua a Civitavecchia Nord da ieri mattina • Terzo Binario News

L’emergenza idrica doveva terminare in serata invece si è protratta fino ad oggi e non ci sono info ulteriori

“Il gestore idrico ACEA ha appena comunicato che, a causa di un guasto improvviso, che ha causato una riduzione del flusso idrico presso il punto di fornitura “Filtri Aurelia”, si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione presso le utenze della zona di Borgata Aurelia. La risoluzione della problematica è prevista per la tarda serata odierna, salvo imprevisti”.

Questo il messaggio recapitato ieri. Ad oggi i rubinetti continuano a restare a secco nella zona di Civitavecchia Nord.

Pertanto chi ha bisogno dovrà usufruire delle autobotti come indicato qui sotto.

“Il gestore ha comunque predisposto lo stazionamento di due autobotti in Piazza Vivaldi e in Via Rossini angolo Via Guido D’Arezzo. Per i casi di improrogabile necessità è possibile chiamare il numero verde ACEA 800130335”.