Proceno: 834.000 euro di fondi Pnrr alle imprese, CNA all’incontro col Comune • Terzo Binario News

L’appello è stato raccolto. E adesso la CNA è a disposizione delle imprese per l’assistenza nella presentazione delle domande. Si parla dei fondi Pnrr per lo sviluppo ecosostenibile dei borghi. La CNA ne aveva dato notizia lo scorso primo giugno, chiedendo la collaborazione dei Comuni e le risposte hanno iniziato ad arrivare. Il bando “Imprese Borghi”, promosso dal Ministero della Cultura, destina 188 milioni di euro alle attività economiche dei 294 comuni italiani destinatari di finanziamenti Pnrr.

Il primo appuntamento si è svolto venerdì a Proceno, dove al Comune sono stati assegnati 1.580.000 euro, cui si aggiungono 834.000 destinati alle imprese. L’amministrazione ha chiamato la CNA ad illustrare i dettaglio del bando, i cui termini per la presentazione delle domande scadranno il prossimo 11 settembre.

All’incontro hanno partecipato il vice segretario della CNA di Viterbo e Civitavecchia, Attilio Lupidi, e Armando Mangeri, responsabile dell’area Credito. Erano presenti quasi tutte le imprese costituite sul territorio, condizione necessaria per accedere ai fondi, per i quali potranno presentare domanda anche le startup sempre nello stesso Comune.

“L’avviso – spiegano Lupidi e Mangeri – prevede che i progetti imprenditoriali debbano puntare sulla rigenerazione culturale e sociale del Comune e sulla sostenibilità ambientale, con attenzione alla riduzione delle emissioni inquinanti, allo smaltimento dei rifiuti e a soluzioni di economia circolare”.

Sono finanziabili iniziative imprenditoriali del valore di non più di 150mila euro. Il bando prevede contributi a fondo perduto fino a 75mila euro, nella misura massima del 90 per cento dei programmi di spesa ammissibili. La percentuale è elevabile al 100 per cento nel caso di imprese da costituire o di imprese attive con una prevalente titolarità di giovani o di donne.

Il prossimo appuntamento cui la CNA è stata chiamata a partecipare sarà giovedì prossimo a Bassano in Teverina: in questo caso alle imprese sono destinati 839.000 euro. Questi gli altri Comuni interessati: Grotte di Castro 845.000, stesso importo a Valentano, Calcata 738.000, Latera 633.000, San Lorenzo Nuovo 842.000.

Per la presentazione delle domande è possibile contattare la CNA: 0761/229220, mail a.mangeri@cnaupav.it.