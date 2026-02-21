Ancora chiusure a Civitavecchia Nord e Sud sulla A12 • Terzo Binario News

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire attività di ispezione e manutenzione del ponte “su fosso Marangone”, sarà chiuso la stazione di Civitavecchia sud, secondo il seguente programma:
-dalle 22:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 febbraio, in entrata verso la SS1 Aurelia.
In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Civitavecchia nord;
-nelle due notti di martedì 24 e mercoledì 25 febbraio, con 22:00-6:00, in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia.
In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Civitavecchia nord.
Inoltre per consentire lavori di pavimentazione, dalle 5:00 alle 21:00 di lunedì 23 febbraio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso lo svincolo di Civitavecchia nord, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia.
In alternativa, si consiglia:
in entrata verso Roma: Civitavecchia sud;
in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia: Civitavecchia Porto;
-sarà chiusa l’area di parcheggio “San Liborio ovest”, situata nel tratto compreso tra Civitavecchia nord e la barriera Aurelia, verso Roma.