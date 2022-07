Addio a Roberto Pierini, fondatore e allenatore dell'Asp Civitavecchia • Terzo Binario News

Scomparso Roberto Pierini, fondatore dell’asp Civitavecchia. Ne dà notizia la stessa società, con i funerali fossati per martedì alle 15.30 alla Ss. Trinità al Faro.

“Con profondo dolore e infinita tristezza nel cuore abbiamo appreso della scomparsa, nella scorsa notte, di Roberto Pierini, socio fondatore di questa società.

Da qualche anno combatteva strenuamente con un male che alla fine non gli ha dato scampo.

Figura storica di questo sodalizio, dopo averne difeso i colori indossando la maglia della prima squadra aveva intrapreso la carriera di allenatore, muovendo i primi passi nel nuovo ruolo dapprima nel settore maschile, per passare, dopo un breve periodo, al settore femminile trovando lì la sua collocazione più consona.

Sul finire degli anni ’70 fu uno degli artefici della nascita del nostro settore giovanile lavorando ad un percorso virtuoso che lo portò a seguire le ragazze da quando le stesse terminavano il periodo di minivolley e iniziavano a partecipare ai campionati giovanili, fino ad inserire le atlete più dotate nella prima squadra, della quale aveva assunto, nel frattempo, la guida tecnica.

Sotto la sua guida sono arrivati, per il settore giovanile femminile, innumerevoli titoli provinciali e regionali, partecipando a varie finali interregionali, mettendo la ciliegina sulla torta con il raggiungimento di una finale nazionale giovanile.

Roberto Pierini fu anche il tecnico artefice della splendida cavalcata che portò la prima squadra femminile dalla Serie C alla Serie B1, categoria, quest’ultima, nella quale raggiunse anche la final four di Coppa Italia. Seppur avesse risolto anticipatamente il suo rapporto, peraltro a poche giornate dalla fine del campionato con la società, è indubbiamente ascrivibile a lui anche l’immediatamente successiva promozione in Serie A2.

Nonostante avesse lasciato il suo incarico di allenatore ormai vent’anni fa ed avesse declinato ogni invito successivo a tornare in panchina è sempre rimasto legato al nostro sodalizio, ne è valida testimonianza la sua assidua presenza in tribuna in occasione delle partite casalinghe delle nostre compagini, sia che fossero prime squadre o giovanili.

Oggi ne piangiamo la scomparsa, ci uniamo in un abbraccio, seppur simbolico, alla moglie, ai figli, alla mamma e a tutti i suoi familiari, ci piace immaginarlo già intento a dissertare di pallavolo con i tanti compagni di viaggio sportivo che lo hanno preceduto.

Buon viaggio Roberto.

La cerimonia funebre avrà luogo domani, martedì 12 luglio alle ore 15,30 presso la chiesa SS. Trinità (Faro) – Per espressa richiesta della famiglia si pregano quanti parteciperanno alle esequie dall’astenersi dal portare fiori, optando per un offerta da devolvere in favore del Hospice Carlo Chenis”.