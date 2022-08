Amichevoli e presentazione il 25 agosto: le tappe dell'Academy Ladispoli • Terzo Binario News

“Iniziata una serie di prove tecniche prima dell’inizio del campionato di Eccellenza per la SSD Academy Ladispoli.

Dopo il match amichevole disputato internamente sabato scorso, la società ha organizzato un calendario di incontri: si inizia la settimana prossima, giovedì 18 agosto con il Villalba, poi domenica 21 agosto con il Colleferro, giovedì 25 agosto toccherà al Palidoro per concludere domenica 28 agosto contro la Luiss.

Buoni i segnali dal rettangolo verde già sabato scorso, quando l’undici rossoblù ha preso posizione in campo per la prima volta.

Ottime interpretazioni di gioco. Tecnicismi di buon livello, ma sui quali, come ammesso dallo stesso mister, c’è ancora da lavorare. Un mese rovente, insomma, per il team di mister Micheli che sta ultimando gli assestamenti tecnici in vista di una stagione che non sarà per niente semplice.

Ma la presidente onoraria Sabrina Fioravanti è fiduciosa: “Abbiamo costruito una rosa di spessore – ritiene la numero uno rossoblù – Mi ritengo soddisfatta della campagna acquisti fin qui elaborata e sono convinta che l’obiettivo principale di quest’anno, cioè il mantenimento della categoria, sia assolutamente alla nostra portata.

Sto seguendo gli allenamenti con molta attenzione e non si può non notare il livello tecnico di numerosi componenti della squadra. Stanno lavorando bene, soprattutto i più giovani, credo molto in loro, hanno voglia di giocare e crescere, e questo sicuramente li premierà”.

Una Sabrina Fioravanti molto motivata che sta lavorando anche all’organizzazione della presentazione ufficiale che avverrà il 25 agosto sera in piazza Rossellini, subito dopo l’amichevole con il Palidoro.

Sarà una serata di festa e di buon augurio per la nuova stagione agonistica, sul palco tutta la prima squadra, i tecnici e i dirigenti della SSD Academy Ladispoli. Un appuntamento da non perdere al quale invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare”.

Ufficio Stampa Academy Ladispoli