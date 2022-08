Sabato pomeriggio gli assessori Porro e Foschi dai commercianti del centro di Ladispoli • Terzo Binario News

“A pochi giorni dal ferragosto, in una Ladispoli in pieno fermento turistico e commerciale che ha visto accorrere migliaia di partecipanti al “Summer Fest 2022” conclusosi la scorsa settimana, l’amministrazione comunale rappresentata dagli assessori al Turismo, Eventi e Comunicazione Marco Porro ed al Commercio ed alle Attività Produttive Stefano Foschi, faranno visita agli esercenti del centro (Viale Italia, Via Ancona, Via Odescalchi, Via Duca degli Abruzzi e Lungomare Regina Elena) nel pomeriggio di sabato 13 agosto.

L’incontro informale, propedeutico alla creazione di un osservatorio permanente e dinamico che coinvolga tutte le attività della Città, sarà occasione di dialogo e confronto tra le varie realtà imprenditoriali e l’amministrazione comunale.

In un clima di profonda collaborazione, affermano gli assessori Porro e Foschi vorremmo stabilire un canale preferenziale che ponga l’amministrazione quale interlocutore privilegiato per gli imprenditori del territorio, migliorando e diversificando quanto più possibile il servizio e l’offerta rese ai residenti ed ai turisti.

Nei fine settimana seguenti, saranno previsti ulteriori incontri che coinvolgeranno via via tutte le aree della Città.

Con la volontà di rendere un servizio alle imprese, ai residenti ed ai turisti, saremo pronti a confrontarci e ad ascoltare le vostre richieste e le vostre proposte”.

Marco PORRO e Stefano FOSCHI