Ambulante abusivo aggredisce gli agenti di Roma Capitale a Pont Mammolo, arrestato • Terzo Binario News

Erano impegnati nei consueti controlli a contrasto dell’abusivismo commerciale su area pubblica nella zona circostante la stazione metro di Ponte Mammolo, gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale che, hanno prima bloccato e poi tratto in arresto un ambulante abusivo, il quale ha inveito e aggredito fisicamente gli operanti.

L’uomo, 45 anni di nazionalità afgana, era stato sorpreso a vendere cappelli, accessori di abbigliamento e oggettistica varia senza alcun titolo autorizzativo, quando ha prima opposto resistenza nei confronti degli agenti, per poi proseguire con comportamenti aggressivi presso gli uffici, dove il soggetto era stato accompagnato per le procedure di identificazione, fino ad arrivare a colpire il personale.

Il 45enne è stato arrestato con l’accusa di resistenza, lesioni e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Alcuni agenti, rimasti feriti a seguito dell’aggressione subita, sono stati trasportati in ospedale per le cure necessarie. Questo è solo uno degli innumerevoli e ripetuti interventi a contrasto dei fenomeni legati all’abusivismo commerciale, portati avanti ogni giorno dalla Polizia Locale. Sempre nelle ultime ore, le pattuglie sono state impegnate in specifiche azioni di controllo in diverse zone della Capitale: nell’area intorno alla Basilica di San Paolo Fuori le Mura, gli agenti dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale) hanno sequestrato quasi un migliaio di articoli, tra cui un consistente numero di borse con marchi contraffatti. Ulteriori operazioni hanno riguardato le località ad alta affluenza turistica: dal Pantheon a Piazza di Spagna, da Fontana di Trevi a Piazza di Pietra, piazza Navona e zone circostanti . Il personale del I Gruppo Centro, solo negli ultimi due giorni, ha posto sotto sequestro più di mille prodotti venduti illegalmente su strada. Da inizio anno sono già oltre 200mila gli articoli sequestrati dai caschi bianchi sul territorio capitolino, tra cui principalmente beni di consumo, elettronica, giocattoli, prodotti agroalimentari e accessori della moda.