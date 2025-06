Lavori di sistemazione davanti l’arenile di Campo di Mare • Terzo Binario News

L’Assessore all’Ambiente Alessandro Gnazi: “Attività importanti per un’estate più godibile sulle nostre spiagge”

“Stanno per essere completati una serie di interventi di sistemazione dell’area adiacente l’arenile di Campo di Mare per garantire una fruibilità maggiore e più sicura ai bagnanti durante la stagione estiva”. A dichiararlo è Alessandro Gnazi, Assessore all’Ambiente del Comune di Cerveteri, nel commentare i lavori in corso sul Lungomare dei Navigatori Etruschi volti alla sistemazione dell’area parcheggio e all’istituzione di vari servizi accessori che saranno a disposizione della cittadinanza.

“Da oggi e per qualche giorno, recandovi al mare troverete una serie di attività di manutenzione e miglioria – ha aggiunto l’Assessore Gnazi – partendo dai lavori di sistemazione dell’area di fronte la spiaggia, attività che ci restituiranno un tratto di strada livellato e più sicuro per il transito sia a piedi che con i mezzi. Questo lavoro si aggiunge ad altri messi in calendario questi giorni come l’installazione di docce gratuite, il posizionamento di ulteriori cestini per la raccolta rifiuti, fondamentale da effettuare correttamente anche in spiaggia ed il servizio di salvamento in mare con i bagnini”.

“Ci tengo con l’occasione – prosegue Alessandro Gnazi – a ringraziare il Responsabile dell’Ufficio Ambiente Paolo Pravato e il Dirigente Fabrizio Bettoni che hanno eseguito tutti i passi necessari per eseguire gli interventi”.