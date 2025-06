Alzabandiera per l’Associazione Nautica Campo di Mare: domenica inizia la 57esima stagione estiva • Terzo Binario News

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Associazione Nautica istituzione della nostra città, mezzo secolo di impegno nella promozione e valorizzazione del mare e della cultura dello sport”

A Campo di Mare si alza il sipario sulla 57esima stagione estiva dell’Associazione Nautica Campo di Mare.

Domenica 22 giugno alle ore 12:00, la tradizionale cerimonia dell’Alzabandiera, con il presidente Celso Valerio Caferri, i soci dell’Associazione e le Autorità militari e religiose.

A rivolgere l’augurio di una buona estate all’Associazione, è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che dichiara: “L’Associazione Nautica Campo di Mare rappresenta una vera e propria istituzione all’interno della nostra città, una realtà che da oltre mezzo secolo si impegna nella promozione del mare, nel diffondere, soprattutto tra i giovani e i bambini l’importanza dello sport e la tutela e la valorizzazione del nostro territorio attraverso tante iniziative che arricchiscono di eventi le nostre estati. La collaborazione con l’associazione Nautica Campo di Mare e con il suo presidente Celso Caferri è iniziata molti anni fa e le occasioni di dialogo e confronto con loro, hanno sempre dato vita a momenti culturali e sportivi di grande rilievo per il nostro territorio”

“Promozione del mare e del territorio ma anche tanti progetti legati al sociale – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – l’Associazione Nautica non si è mai tirata indietro quando si è trattato di mettersi a disposizione del prossimo o di offrire momenti e spazi formativi per le scuole della nostra città. Basti pensare al progetto ‘Velascuola’, con una storia lunga tre lustri, oppure ai campi-beach gratuiti per le persone meno fortunate e le continue collaborazioni con le realtà associative del nostro territorio, comunità parrocchiale e Scuolambiente su tutte. Invito pertanto la cittadinanza a partecipare alla cerimonia inaugurale della stagione dell’Associazione Nautica: sarà un piacevole momento conviviale per augurarci una serena stagione al mare e anche incontrare tra i soci atleti di altissimo livello tra cui le medaglie d’oro olimpiche Salvatore Gionta e Antonella Bellutti. Buon vento a tutti!”