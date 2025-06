I bambini del Campo Scuola della Protezione Civile di Cerveteri ospiti della Compagnia dei Carabinieri di Civitavecchia • Terzo Binario News

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Mattinate fondamentali per trasmettere alle nuove generazioni i sacri valori della legalità, grazie di cuore al Comandante della Compagnia Maggiore Angelo Accardo per l’ospitalità”

Una mattinata dedicata alla legalità e alla conoscenza del lavoro dell’Arma dei Carabinieri. Oggi, i 23 bambini e bambine del Campo Scuola della Protezione Civile comunale di Cerveteri sono stati ospiti presso la Sala Operativa Compagnia dei Carabinieri di Civitavecchia, dove accolti dal Maggiore Angelo Accardo, Comandante della Compagnia, hanno potuto vedere in prima persona il luogo dove gli uomini e le donne dell’Arma lavorano per garantire sicurezza al territorio e ai cittadini.

“Nella giornata di ieri, lunedì 16 giugno, è ufficialmente iniziato il Campo Scuola della Protezione Civile comunale di Cerveteri, un’iniziativa completamente gratuita, di cui andiamo estremamente fieri e che ogni anno consente a tanti bambini e bambine della nostra città di trascorrere una settimana in un ambiente sano, formativo e di grande spessore come quello del Gruppo Comunale di Protezione Civile della nostra città – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – un Campo Scuola che non è solamente gioco, svago e divertimento ma è anche occasione di conoscenza e di esperienze davvero uniche, proprio come quella che hanno vissuto oggi a Civitavecchia presso la Compagnia dei Carabinieri”.

“Una visita quella di oggi che assume un’importanza ancor maggiore considerato il particolare periodo storico che stiamo attraversando – aggiunge il Sindaco Gubetti – la speranza è che occasioni come quella di stamattina possano lasciare nei nostri ragazzi qualcosa di importante, possano far crescere in loro il senso di appartenenza al nostro paese e la consapevolezza di quanto sia importante il lavoro delle Forze dell’Ordine, che spesso, troppo spesso, sacrificano la propria vita per la tutela della legalità e per la sicurezza di ognuno di noi. Con l’occasione, ci tengo a rivolgere un sentito ringraziamento a nome dell’intera Amministrazione comunale di Cerveteri al Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Civitavecchia, il Maggiore Angelo Accardo, per aver accolto con estrema sensibilità e disponibilità la visita dei nostri ragazzi e a tutti gli Uomini e le Donne dell’Arma dei Carabinieri in servizio nel nostro territorio il mio plauso per il lavoro che sempre, con grande passione e senso di appartenenza allo Stato, svolgono per la sicurezza di tutti i cittadini”.

“Le attività per i bambini del Campo Scuola proseguono – conclude la Gubetti – sempre questo pomeriggio, a fargli visita è stato Marco Cassani, Funzionario del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile mentre è già prevista la visita anche alla Sala Operativa della Guardia Costiera e sono in programma ancora ulteriori attività davvero di grande importanza, sia in sede che fuori”.